شكرا لمتابعة خبر عن أم تحرض على تخويف ابنتها بالرشاشات في الطائف ومطالب بإنقاذها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): تصدر وسم " انقذوا ريماز معنفة الطائف " قائمة الأكثر تداولا بالمملكة عبر " تويتر " ، بعد تداول قصة لفتاة في الـ 19 من عمرها. تصدر وسم " انقذوا ريماز معنفة الطائف " قائمة الأكثر تداولا بالمملكة عبر " تويتر " ، بعد تداول قصة لفتاة في الـ 19 من عمرها. وطالب الأهالي بإنقاذ الفتاة، مؤكدين أنها معرضة للقتل بأي لحظة بسبب شك أمها بأن ابنتها " تحب " شخص ما، محرضة أخوال الفتاة على تخويفها بالرشاشات. ولم يصدر أي بيان رسمي بخصوص الواقعة من الجهات المختصة، وسنوافيكم بالتفاصيل والمستجدات.

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