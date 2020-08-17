شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رئيس نجم: حالتين لا تباشر فيها الشركة التأمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين الدكتور محمد السليمان، عن تغطية الشركة قرابة الـ ٤٠ منطقة حاليا. كشف الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين الدكتور محمد السليمان، عن تغطية الشركة قرابة الـ ٤٠ منطقة حاليا. وقال السليمان لقناة “الإخبارية“ سيتم تغطية المملكة بشكل كامل، وفي بعض المناطق لا توجد القدرة التأمينية الكافية لدى الأفراد المقيمين لتغطية أعمال نجم. وأضاف :نجم تباشر كل الحوادث التي يكون فيها طرف واحد مؤمن عليه ولا نباشر الحوادث التي لا يكون فيها الطرفين مؤمن عليهما، أو الحوادث التي يوجد بها إصابات.

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