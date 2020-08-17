إجراء عمليتين قيصريتين بنجاح لسيدتين مصابتين بكورونا في مستشفى رفحاء

وفق أقصى معايير الإجراءات الوقائية والاحتياطات..

قام فريق طبي في مستشفى محافظة رفحاء المركزي بمنطقة الحدود الشمالية، بإجراء عمليتين قيصريتين ناجحتين لسيدتين في العشرين والثلاثين من العمر كانتا مصابتين بفيروس ‫كورونا. وأجريت العمليتان وفق أقصى معايير الإجراءات الوقائية والاحتياطات اللازمة في ذلك، ووفق الإجراءات العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات، وخرجت السيدتان من المستشفى بعد أن تم التأكد من صحتهما وصحة طفليهما واستكمال العلاج. Advertisements اقرأ أيضا: بالفيديو.. متحدث الصحة: المنحنى الوبائي مرّ بمرحلة استقرار لكن احذروا التهاون والتساهُل بالفيديو.. الصحة توضح حقيقة وجود علاقة بين فصيلة الدم وشدة مضاعفات كورونا

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