مصر تؤكد دعمها للمملكة في اتخاذ ما تراه مناسبًا للدفاع عن أراضيها وأمنها القومي

أعربت مصر، اليوم الأحد، عن بالغ إدانتها للهجمات المتكررة التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقد تصدت قوات «تحالف دعم الشرعية»، مساء اليوم الأحد، لصاروخ أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، قبل دخوله حدود المملكة.

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان صحفي، تضامنها ووقوفها مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الغاشمة، ودعمها للسعودية في ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وحماية أمنها القومي.

وشددت الخارجية المصرية، على أهمية الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار كافة في اليمن، مشيرة إلى أن دعم مصر للمملكة مستمر حتى يتسنى تسوية الأزمة اليمنية؛ وفق المرجعيات المُتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.