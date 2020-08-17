مصادر بالبلديات تكشف حقيقة فرض رسوم على النفايات السكنية

أكدت مصادر بالشؤون البلدية والقروية في تصريحات خاصة لـ «عاجل»، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بفرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية، وأنه سيتم ربطها مع فواتير الكهرباء.

وقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي، تواتر أنباء، وشائعات تتعلق بقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية، بفرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية، وأنها ستحسب وفق قيمة الكهرباء، قبل أن يتم نفي ذلك جملة وتفصيلًا.