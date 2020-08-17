لمتابعة التزام المنشآت التجارية..
نفّذت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل الأسبوع الماضي، نحو 3.686 زيارة تفتيشية، وذلك لمتابعة التزام المنشآت التجارية في المملكة العربية السعودية بالأنظمة والأحكام الضريبية، ومن بينها تطبيق النسبة الـمُحَدثة لضريبة القيمة المضافة 15%، التي بدأ تطبيقها في الأول من شهر يوليو الماضي.
وشملت الزيارات التفتيشية المنفَّذة عددًا من المنشآت العاملة في قطاعات التجارة العامة، والمطاعم، والبيع بالتجزئة، تم خلالها ضبط 772 مخالفة ضريبية، بعضها كان على إثر بلاغات وردت إلى الهيئة، بلغ عددها 1.101 بلاغ في نفس الفترة.
وتَنوّعت المخالفات المضبوطة خلال الزيارات التفتيشية بين عدم كتابة الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم تحصيل الضريبة من المستهلك، إضافةً لعدم وجود أختام ضريبيةعلى منتجات التبغ.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها الـمُحَدثة 15%.
وأكدت استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة «gazt.gov.sa»، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم «19993»، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة؛ حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية، وذلك بـ 2.5% أو مليون ريال كحدٍ أقصى من قيمة المخالفات والغرامات المُحصَّلة، أو بـ 1000 ريال كحدٍ أدنى.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 3686 زيارة تفتيشية.. الزكاة والدخل: ضبط 772 مخالفة ضريبية خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.