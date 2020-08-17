السعودية اليوم / مصر تسجل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة



القاهرة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و 5160 حالة وفاة.

//انتهى//

01:23ت م

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القاهرة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 908 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و 5160 حالة وفاة.//انتهى//01:23ت م0208

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