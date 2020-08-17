السعودية اليوم / صدور حركة النقل الداخلي بتعليم سراة عبيدة



ظهران الجنوب 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

اعتمد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي ، اليوم ، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بمراحل التعليم العام كافة.

وأوضح مدير شؤون المعلمين سعيد الوهابي ، أن الحركة تمت وفق الآلية المتبعة في المفاضلة ، وأن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام نور .

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