السعودية اليوم / إرهابيون يهاجمون قاعدة تديرها القوات الحكومية الصومالية جنوب البلاد



مقديشو 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

قًتل أربعة من عناصر جماعة الشباب الإرهابية اليوم، في اشتباكات مع قوات الأمن الصومالية ببلدة بوردوبو في منطقة جيدو بجنوب البلاد.

وأوضح نائب محافظ بلدة بوردوبو عبد الرحمن عبد الله في تصريح له أن مسلحي الجماعة الإرهابية هاجموا قاعدة تديرها القوات الحكومية في البلدة، لكن الجيش تمكن من صد الهجوم وقتل أربعة منهم .

ويأتي هذا الهجوم بعد ثلاثة أيام فقط من مقتل 16 من مسلحي حركة "الشباب" الإرهابية، وإصابة 20 آخرين بجروح من قبل الجيش الصومالي في قتال عنيف في بلدة "بعدوين" وسط البلاد.

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