السعودية اليوم / تعليم الدوادمي يستقبل منسوبيه من الهيئة التعليمية والإدارية بعد عودتهم من الإجازة الرسمية



الدوادمي 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

استقبلت إدارة تعليم محافظة الدوادمي اليوم منسوبيها من الهيئة التعليمية والإدارية بعد عودتهم من الإجازة الرسمية، وذلك لمتابعة استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي 1442هـ وفق الخطط الزمنية التي اعتمدتها الوزارة للتعليم عن بعد.

ورحب مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي بعودة قادة المدارس ووكلائها والهيئة الادارية في مدارس البنين والبنات، مؤكدا عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في نجاح العملية التعليمية، في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب من الجميع مزيدًا من الجهد والحرص والمتابعة، واستشعار المسؤولية، لضمان استمرار العملية التعليمية، وانطلاقة قوية وجادة للعام الدراسي الجديد.

‎وكانت إدارة تعليم محافظة الدوادمي قد أكملت تجهيزاتها للمقار التعليمية لاستقبال الهيئة التعليمية والإدارية، من خلال أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم وتوفير أدوات التعقيم ومقاييس الحرارة وتطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي وجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة الهيئتين التعليمية والإدارية.

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23:32ت م

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