السعودية اليوم / لبنان تسجل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

سجّلت لبنان 439 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 2724، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 103 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

// انتهى //

22:27ت م

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بيروت 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 395 ضمن المُقيمين و44 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 8881 إصابةً.وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 2724، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 103 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.// انتهى //22:27ت م0185

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