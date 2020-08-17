السعودية | القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:02 صباحًا, 17 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة شقيقه السيد روبرت ترمب.

وقال الملك المفدى : “تلقينا نبأ وفاة شقيقكم السيد روبرت ترمب، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة شقيقه السيد روبرت ترمب.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة شقيقكم السيد روبرت ترمب، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

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