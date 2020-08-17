فيديو لتجربة اجتماعية.. هل تبيع توقيعك بـ5 آلاف ريال شهريًّا؟

2020-08-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ممكن تبيع توقيعك مقابل مبلغ مالي؟! بهذا السؤال عرضت وزارة التجارة مقطع فيديو استعرضت خلاله آراء المواطنين في هذا الشأن وذلك عبر تجربة اجتماعية أجراها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وبحسب ما أظهر الفيديو الذي نشرته التجارة عبر حسابها بموقع تويتر، يترتب على التستر التجاري مخاطر كثيرة، ولهذا وضعت بعض المواطنين في موقف مشابه ليدركوا حجم المخاطرة، وذلك في تجربة اجتماعية من البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، حيث حاولوا إقناع مواطنين ببيع التوقيع لفتح محلات تجارية مقابل 5 آلاف ريال شهريًّا.

واستعرض المقطع ردود أفعال المواطنين الذين رفض بعضهم بيع التوقيع مقابل مبلغ مالي ولو كان 500 ألف ريال، فيما تساءل آخرون عن مدى قانونية ذلك.

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