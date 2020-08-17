- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو لتجربة اجتماعية.. هل تبيع توقيعك بـ5 آلاف ريال شهريًّا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو لتجربة اجتماعية.. هل تبيع توقيعك بـ5 آلاف ريال شهريًّا؟
يترتب على التستر التجاري مخاطر كثيرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
ممكن تبيع توقيعك مقابل مبلغ مالي؟! بهذا السؤال عرضت وزارة التجارة مقطع فيديو استعرضت خلاله آراء المواطنين في هذا الشأن وذلك عبر تجربة اجتماعية أجراها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
وبحسب ما أظهر الفيديو الذي نشرته التجارة عبر حسابها بموقع تويتر، يترتب على التستر التجاري مخاطر كثيرة، ولهذا وضعت بعض المواطنين في موقف مشابه ليدركوا حجم المخاطرة، وذلك في تجربة اجتماعية من البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، حيث حاولوا إقناع مواطنين ببيع التوقيع لفتح محلات تجارية مقابل 5 آلاف ريال شهريًّا.
واستعرض المقطع ردود أفعال المواطنين الذين رفض بعضهم بيع التوقيع مقابل مبلغ مالي ولو كان 500 ألف ريال، فيما تساءل آخرون عن مدى قانونية ذلك.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو لتجربة اجتماعية.. هل تبيع توقيعك بـ5 آلاف ريال شهريًّا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.