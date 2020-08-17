الملك سلمان وولي العهد يعزيان ترامب في وفاة شقيقه

2020-08-17

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة شقيقه السيد روبرت ترامب.

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وقال الملك سلمان: “تلقينا نبأ وفاة شقيقكم السيد روبرت ترامب، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة شقيقه السيد روبرت ترامب.

وقال ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة شقيقكم السيد روبرت ترامب، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

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