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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب بندر بن مشعل الهطلاني، بزفافه إلى كريمة الشيخ أحمد بن يوسف الهطلاني، بمحافظة القريات، وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب.
وتهنئ "الخليج 365" العريس، وتتمنى له التوفيق في حياته القادمة.
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 12:51 AM"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات
احتفل الشاب بندر بن مشعل الهطلاني، بزفافه إلى كريمة الشيخ أحمد بن يوسف الهطلاني، بمحافظة القريات، وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب.
وتهنئ "الخليج 365" العريس، وتتمنى له التوفيق في حياته القادمة.
، "الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات ،
المصدر : الخليج 365
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