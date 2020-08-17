محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغت 5,340,232 والوفيات 168,696 حالة سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 54,686 إصابة مؤكدة و1,150 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد. وفي التفاصيل، طبقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,340,232 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 168,696 حالة وفاة. أمريكا تُسجل 54,686 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1150 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-16 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 54,686 إصابة مؤكدة و1,150 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد. وفي التفاصيل، طبقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,340,232 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 168,696 حالة وفاة. Advertisements 16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 11:25 PM إجمالي الإصابات بلغت 5,340,232 والوفيات 168,696 حالة إجمالي الإصابات بلغت 5,340,232 والوفيات 168,696 حالة سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 54,686 إصابة مؤكدة و1,150 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد. وفي التفاصيل، طبقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,340,232 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 168,696 حالة وفاة. ، أمريكا تُسجل 54,686 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1150 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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