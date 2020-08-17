“تفعيل” رابط مباشر موقع نظام نور الإلكتروني EduWave | إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين ذي الحجة 1441هـ .. اتبع هذه الخطوات

نظام نور الرسمي للاستعلام عن حركة النقل الداخلي للمعلمين 1442 هـ ، مع إعلانها اليوم بشكل رسمي من قبل وزارة التعليم السعودية،عبر رابط مباشر موقع نظام نور الإلكتروني EduWave نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات بكافة مناطق المملكة، ومن المقرر أن تعلن الاثنين وحتى ٢٥ من شهر ذي الحجة، عبر نظام نور، كما يمكن الاعتراض على الحركة تبدأ مع إعلانها، وحتى ٢٩ ذي الحجة.

رابط مباشر موقع نظام نور الإلكتروني EduWave

تعلن نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات السعوديات عبر رابط مباشر موقع نظام نور الإلكتروني EduWave، والتي تعتمدها وزارة التعليم السعودية في أول محرم المقبل، على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة في العمل بدءا من 4 من شهر المحرم. ويمكن للمعلمين تسجيل الدخول عبر الحسابات الشخصية الخاصة بهم عن طريق الدخول على موقع نظام نور وكتابة اسم المستخدم والرقم السري، للاطلاع على النتيجة الخاصة بهم.

إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين

وكما يوفر نظام نور حركة النقل الداخلي للمعلمين يتيح أيضًا العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين نجملها في النقاط التالية:

يتيح نظام نور متابعة أداء الطلاب، كما يتيح للمعلم تقديم تقييم عن أداء الطالب ومستواه بشكل يحفظ سرية المعلومات. يتيح عملية البحث بطريقة آمنة وسهلة وبسيطة باستخدام رقم سري خاص بكل طالب. يقدم نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في رياض الأطفال أو الصفوف الابتدائية الأولى، دون الذهاب إلى المدرسة. تتوفر في موقع نظام نور نتيجة الاختبارات الخاصة بالطلاب سواء الشهرية أو الثانوية. يمكن الطلاب من معرفة كل ما هو جديد فيما يتعلق بالعملية التعليمية ومواعيد الاختبارات وجداول الامتحانات، بكل سهولة ويسر، دون الذهاب إلى المدرسة.

طريقة الاستعلام عن حركة النقل الداخلي 1442

يكون الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات من خلال رابط مباشر موقع نظام نور الإلكتروني EduWave، ويتم ذلك باتباع بالخطوات التالية: