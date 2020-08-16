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فيديو.. مدارس بتعليم الرياض بالشعار والمسمى القديم!
طالب معلمون ومعلمات بسرعة تعديلها
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض
رصدت “متابعات الخليج 365” في حي منفوحة طريق البطحاء العام بمدينة الرياض مدارس لا زالت تحمل شعار ومسمى “وزارة التربية والتعليم” القديم برغم صدور مرسوم ملكي منذ ما يزيد عن خمسة أعوام منذ عام ١٤٣٦ بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لوزارة التعليم وتعيين الدكتور عزام الدخيل كأول وزير لها، حيث لا زالت تلك المدارس تحمل الشعار القديم.
وتم تدشين الشعار القديم في عهد الوزير الدكتور محمد الرشيد- رحمه الله- منذ قرابة 16 عامًا، وتغيّر مرّتين في فترات تغيّر معها 7 وزراء حتى الآن.
وطالب عدد من المعلمين والمعلمات عبر “متابعات الخليج 365” من وزارة التعليم وإدارة تعليم الرياض بسرعة تعديل تلك اللوحات التي لا زالت تحمل الشعار والمسمى القديم التي اعتبروها لامبالاة، مع اتخاذ إجراءات وجولات على تلك المدارس والمحاسبة من قبل إدارة التعليم.
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