الموارد البشرية: هذه المنشآت يشملها برنامج حماية الأجور في المرحلة الـ16

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن برنامج حماية الأجور في مرحلته السادسة عشرة التي بدأت منذ 1 أغسطس الجاري، يشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها ما بين 5 إلى 10 عمال.

Advertisements

وشددت الموارد البشرية على ضرورة التزام المنشآت بضوابطه، وعلى رفع ملف الأجور بشكل شهري؛ تفاديًا للوقوع في المخالفات.

المرحلة الـ16 من برنامج حماية الأجور:

وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق المرحلة السادسة عشرة لبرنامج حماية الأجور للمنشآت التي تتراوح عمالتها ما بين 5 إلى 10 عمال، وذلك من 1 أغسطس الجاري.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، ورفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، مؤكدة ضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور، ورفع ملف الأجور بشكل شهري تفاديًا للوقوع في المخالفات.

الجدير بالذكر أنه يمكن للمنشآت الالتزام بمتطلبات البرنامج وفق الإجراءات الموضحة بموقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال زيارة منصة “مُدد” عبر الرابط التالي (هنا).

شارك الخبر







