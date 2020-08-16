قناة عين ومنصة مدرستي أيهما أفضل للتعليم عن بعد

قناة عين ومنصة مدرستي للتعليم عن بعد ، يتساءل الطلاب والطالبات عن أيهما أفضل وذلك بعد إعلان وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن آلية بداية العام الدراسي الجديد 1442هـ وموعد بداية اليوم الدراسي عن بعد لكافة المراحل الدراسية في التعليم العام (الحكومي والأهلي)، لأول الـ7 أسابيع من الفصل الدراسي الأول على أن يتم إعادة تقييم الوضع بشكل كامل لتحديد وضع الدراسة للأسابيع المتبقية من الفصل وفقًا للمتغيرات والمستجدات.

قناة عين و منصة مدرستي

قناة عين بديل عن منصة مدرستي

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أنه يمكن للطلبة الغير قادرين على الدخول إلى منصة مدرستي للتعليم عن بعد، اللجوء إلى قناة عين كبديل الأفضل ، حيث سوف يتم من خلالها تقديم الشرح الوافي للدروس تباعًا ، ويُعاد البث في ساعات مختلفة ، من أجل إتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من متابعتها.

تجربة الدراسة عن بعد

وأكدت الشهري أن وزارة التعليم السعودية قبل قرارها باستئناف الدراسة عن بعد لمدة 7 أسابيع الأولى، تابعت التجارب الدولية في هذا الصدد وقالت: تابعنا في الوزارة التجارب الدولية في قرار العودة للدراسة، ورأينا حجم الإصابات المسجلة، فكان الخيار الحفاظ على سلامة أبنائنا وبناتنا من خلال التعليم عن بعد”، وأضافت مشيرة إلى أن الوزارة حرصت منذ وقت مبكر على دراسة كافة المستجدات المتعلقة بالوباء ولقرار العودة للدراسة وهي مستعدة لجميع الاحتمالات.

مواعيد الدراسة عن بعد وبداية اليوم الدراسي

وأعلنت وزارة التعليم بالأمس آلية بداية العام الدراسي الجديد في التعليم العام وموعد بداية اليوم الدراسي وذلك كما يلي: