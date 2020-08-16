شكرا لقرائتكم خبر جدول زمني لتوزيع الكتب المدرسية لمنع تكدس أولياء الأمور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضعت وزارة التعليم جدولا زمنيا لتوزيع الكتب المدرسية على المدارس بما يضمن منع تكدس أولياء أمور الطلاب.

وأوضحت المتحدث الرسمي للوزارة ابتسام الشهري أن قرار الدراسة عن بعد جاء كخيار للوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة رغم إدراك أهمية الحضور للمدرسة وخاصة طلاب الصفوف الدنيا، وذلك تعزيزا لحماية الطلاب والطالبات من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وجود المعلمين والمعلمات يوما واحدا في الأسبوع لمتابعة تقارير الأداء والتواصل مع الطلاب.

وبينت أن الصلاحية تمنح لمكاتب التعليم في استثناء بعض المعلمين والمعلمات من الحضور، لافتة إلى تمكين الأسر من متابعة أبنائها وتخفيف الأعباء الاقتصادية وتخفيف الضغط على شبكة الإنترنت عند الدخول في وقت واحد، حيث إن منصة مدرستي لها تقييمات مستمرة، وقد تكون هناك اختبارات تحدد لاحقا. وقالت لدينا بنك أسئلة يضم 100 ألف سؤال، وخصصت قناة عين قناة لكل صف دراسي، والطلاب الذين لا تتوفر لديهم أجهزة سيجري التنسيق مع تكافل لتوفير أجهزة لهم.