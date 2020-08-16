30 ألف إداري ينتظمون في مدارس الرياض

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ورحب المدير العام للتعليم بالمنطقة، حمد الوهيبي، بقادة المدارس ووكلائها وإدارييها في مدارس البنين والبنات، مشيدا بعطائهم وجهودهم، مؤكدا عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في نجاح العمل التعليمي في المدارس. وأشار إلى الدور المهم والمحوري لقادة المدارس في قيادة عمليات التعليم والتعلم في المدارس والإشراف على الخطة العامة لها.
من جهة ثانية تفقدت مديرة الإشراف التربوي في تعليم الرياض نجلاء النفيعي عددا من مدارس البنات، حيث التقت بقائدات المدارس ومنسوبيها مرحبة بهن، مشيدة بدورهن في قيادة العملية التعليمية في المدارس، كما شددت على تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية والتدابير الاحترازية داخل مرافق ومباني المدارس.
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