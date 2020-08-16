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30 ألف إداري ينتظمون في مدارس الرياض

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- بواسطة أيمن الوشواش - انتظم أمس 30 ألفا من منسوبي الهيئة التعليمية والإدارية للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في مدارسهم بعد تمتعهم بإجازتهم الرسمية، وذلك وسط إجراءات احترازية ضمن البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس .

ورحب المدير العام للتعليم بالمنطقة، حمد الوهيبي، بقادة المدارس ووكلائها وإدارييها في مدارس البنين والبنات، مشيدا بعطائهم وجهودهم، مؤكدا عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في نجاح العمل التعليمي في المدارس. وأشار إلى الدور المهم والمحوري لقادة المدارس في قيادة عمليات التعليم والتعلم في المدارس والإشراف على الخطة العامة لها.

من جهة ثانية تفقدت مديرة الإشراف التربوي في تعليم الرياض نجلاء النفيعي عددا من مدارس البنات، حيث التقت بقائدات المدارس ومنسوبيها مرحبة بهن، مشيدة بدورهن في قيادة العملية التعليمية في المدارس، كما شددت على تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية والتدابير الاحترازية داخل مرافق ومباني المدارس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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