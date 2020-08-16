آلية للدراسة عن بعد بمعهدي الحرمين الشريفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس آلية العودة للدراسة عن بعد لأول 7 أسابيع في معهدي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي، أسوة بوزارة التعليم. ويأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية عن آلية العودة للدراسة عن بعد في التعليم العام، وعن بعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريا للمقررات العملية.

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