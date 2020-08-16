شكرا لقرائتكم خبر آلية للدراسة عن بعد بمعهدي الحرمين الشريفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية عن آلية العودة للدراسة عن بعد في التعليم العام، وعن بعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريا للمقررات العملية.
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