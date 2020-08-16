شكرا لقرائتكم خبر منصة مدرستي تعرض المواد برسومات ثلاثية الأبعاد ومقاطع فيديو للشرح التفصيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرض منصة «مدرستي» المواد الدراسية برسومات توضحية ثلاثية الأبعاد من خلال استخدام تقنية الواقع المعزز مزودة بمقاطع فيديو لعملية الشرح التفصيلي.

وتوفر المنصة جميع المستلزمات المدرسية من أجل سير العملية الدراسية بيسر وبدون أي مشاكل، وتساهم في تعليم الطالب بطريقة ماتعة وميسرة من خلال مجموعة خدمات تراعي التنوع.

وتحتوي المنصة على المحتوى الرقمي التعليمي، والذي يلبي كل الفروق الفردية، كما تحتوي على التواصل الفعال من خلال قنوات متنوعة من أجل التواصل ما بين أولياء الأمور ومنسوبي المدارس، كما تتوفر على مؤشرات وإحصائيات خاصة بقياس الأداء وتحليل جميع التقارير والنتائج والإحصائيات، وضبط وتوضيح مستوى الانضباط، إضافة إلى احتوائها على أنشطة تعليمية بداخلها واجبات واختبارات وأدوات تسهم في مساندة وتنفيذ التعليم والعمل على التطوير الذاتي.

وأظهرت المنصة إمكانية تحميل المناهج المقررة بشكل كامل من خلال الدخول على الكتب الدراسية واختيار السنة التعليمية، ثم تحميل الكتاب المطلوب كاملا من خلال المحتوى الرقمي للمنصة، كما تتضمن أدوات مختلفة لتسهيل عملية التعلم.

وبشأن عملية التسجيل خصصت المنصة خانات محددة لولي الأمر والطالب والمدرس، وهي الحسابات نفسها التابعة لنظام «نور».

محتوى منصة مدرستي

المحتوى الرقمي

محتوى الكتروني تعليمي مساند ومتنوع وميسر للتعليم، يلبي جميع الفروق الفردية

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الأنشطة التعليمية

واجبات واختبارات الكترونية وأدوات تعليمية مساندة لتخطيط وتنفيذ التعليم والتطوير الذاتي المستمر

التواصل الفعال

قنوات متنوعة ومتجددة للتواصل بين منسوبي المدرسة فيما بينهم وأولياء الأمور

المؤشرات والإحصائيات

استبيانات الكترونية لقياس الأداء وتحليل النتائج، وتقارير وإحصائيات توضح مستوى الانضباط وتقدم التعلم

المستفيدون من المنصة