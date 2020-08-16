طلاب الطب يعودون للدراسة بالمستشفيات الجامعية

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وكان طلاب كلية الطب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تلقوا توجيهات من الجامعات توضح لهم أن المقررات النظرية ستكون عن بعد، أما المقررات العملية في المستشفيات فستكون حضورية مع تطبيق جميع الاحترازات التي تحمي من العدوى.
وبحسب إحصائيات وزارة التعليم للتعليم الجامعي للجامعات بالداخل، للعام 2019م، فإن عدد الطلاب المستجدين العام الماضي 281.145، في حين كان عدد الطلاب المقيدين 1446.593.
وزاد عدد الطالبات الجامعيات على عدد الطلاب في كل المناطق، وكان الفارق أكثر وضوحا في مناطق القصيم، عسير، حائل، جازان.
من جانبه أوضح متحدث التعليم الجامعي طارق الأحمري أن مجالس الجامعات ستنشر القرارات التفصيلية للمقررات التطبيقية، لافتا إلى تشكيل فريق عمل بالكليات والمعاهد لرصد الحالة الصحية.
وبين أن الدراسة عن بعد للمقررات النظرية وحضوريا للعملية والتدريبية، منوها إلى أن الجامعات تمتلك بنية تحتية ناجحة منذ بداية الجائحة، فضلا عن تشكيل لجنة عليا بالجامعات لمتابعة الحالة الصحية.
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