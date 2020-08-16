شكرا لقرائتكم خبر مبادرة لإيصال المقررات الدراسية لأبناء الشهداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير تعليم المنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني أن المبادرة تنطلق من الإيمان العميق الذي تكنه الإدارة ومنسوبوها تجاه ما يقدمه الجنود البواسل في حماية العقيدة والذود عن حياض الوطن ومقدراته، وتعزيز قيم الوفاء والتعاون والتكافل.
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