مبادرة لإيصال المقررات الدراسية لأبناء الشهداء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف حماية الطلاب والطالبات من تداعيات فيروس كورونا أطلقت إدارة تعليم منطقة الباحة مبادرة «يد بيد» لإيصال المقررات الدراسية لأبناء الشهداء وطلاب التربية الخاصة لمنازلهم، عبر قادة الفرق الكشفية بتعليم المنطقة دون الحاجة لذهاب ذويهم لاستلامها من المدارس، والتي تتماشى مع إقرار الدراسة «عن بعد» خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول للعام الحالي. وأوضح مدير تعليم المنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني أن المبادرة تنطلق من الإيمان العميق الذي تكنه الإدارة ومنسوبوها تجاه ما يقدمه الجنود البواسل في حماية العقيدة والذود عن حياض الوطن ومقدراته، وتعزيز قيم الوفاء والتعاون والتكافل.

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