بدر بن سلطان يطلع على خطط جامعة الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان على خطط جامعة الطائف التي تركز على الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي، وذلك خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة رئيس الجامعة المعين حديثا الدكتور يوسف عسيري. وأعرب عسيري عن شكره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة، ودعمه للجامعة وبرامجها. وهنأ الأمير بدر بن سلطان، رئيس جامعة الطائف بمناسبة تعيينه مديرا للجامعة، سائلا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

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