بدر بن سلطان يطلع على خطط جامعة الطائف

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وأعرب عسيري عن شكره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة، ودعمه للجامعة وبرامجها.
وهنأ الأمير بدر بن سلطان، رئيس جامعة الطائف بمناسبة تعيينه مديرا للجامعة، سائلا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.
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