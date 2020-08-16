1227 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2466 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وشفاء 2466 حالة، و39 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 298,542 حالة، منها 28,181 حالة نشطة، بينها 1774 حالة حرجة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي أمس أن انخفاض الإصابات بكورونا نتيجة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وانتهاء الجائحة يعني انحسارها بشكل كبير في جميع دول العالم، مبينا أن جائحة كورونا مستمرة ولا يوجد لقاح مضاد حاليا، ولا دراسات علمية تربط بين نوع فصيلة الدم وقوة الإصابة بكورونا. 298,542 إجمالي الحالات 28,181 الحالات النشطة 266,953 المتعافون 3408 الوفيات الحالات الجديدة بحسب بعض المدن 62 الرياض 57 جازان 57 جدة 56 مكة المكرمة 43 بيش 36 المدينة المنورة 35 الحرجة 35 أبوعريش 35 سبت العلاية 34 الهفوف 33 ينبع 29 صامطة 26 الدمام 24 نجران 23 حائل Advertisements 22 بريدة 21 تثليث 20 العيدابي 20 الطائف 20 النماص 20 المبرز 19 حفر الباطن 18 بللسمر 17 عنيزة 17 أحد المسارحة 17 البشائر 16 خميس مشيط 15 الظهران 15 النعيرية 13 سراة عبيدة 13 القنفذة 12 بقيق 11 بيشة 11 الجبيل 11 بلجرشي 11 وادي الدواسر 10 أبها

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