1227 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2466 حالة

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وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي أمس أن انخفاض الإصابات بكورونا نتيجة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وانتهاء الجائحة يعني انحسارها بشكل كبير في جميع دول العالم، مبينا أن جائحة كورونا مستمرة ولا يوجد لقاح مضاد حاليا، ولا دراسات علمية تربط بين نوع فصيلة الدم وقوة الإصابة بكورونا.
298,542 إجمالي الحالات
28,181 الحالات النشطة
266,953 المتعافون
3408 الوفيات
الحالات الجديدة بحسب بعض المدن
62 الرياض
57 جازان
57 جدة
56 مكة المكرمة
43 بيش
36 المدينة المنورة
35 الحرجة
35 أبوعريش
35 سبت العلاية
34 الهفوف
33 ينبع
29 صامطة
26 الدمام
24 نجران
23 حائل
22 بريدة
21 تثليث
20 العيدابي
20 الطائف
20 النماص
20 المبرز
19 حفر الباطن
18 بللسمر
17 عنيزة
17 أحد المسارحة
17 البشائر
16 خميس مشيط
15 الظهران
15 النعيرية
13 سراة عبيدة
13 القنفذة
12 بقيق
11 بيشة
11 الجبيل
11 بلجرشي
11 وادي الدواسر
10 أبها
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