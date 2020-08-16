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1227 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2466 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1227 إصابة جديدة بفيروس الجديد (كوفيد 19)، وشفاء 2466 حالة، و39 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 298,542 حالة، منها 28,181 حالة نشطة، بينها 1774 حالة حرجة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي أمس أن انخفاض الإصابات بكورونا نتيجة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وانتهاء الجائحة يعني انحسارها بشكل كبير في جميع دول العالم، مبينا أن جائحة كورونا مستمرة ولا يوجد لقاح مضاد حاليا، ولا دراسات علمية تربط بين نوع فصيلة الدم وقوة الإصابة بكورونا.

298,542 إجمالي الحالات

28,181 الحالات النشطة

266,953 المتعافون

3408 الوفيات

الحالات الجديدة بحسب بعض المدن

62 الرياض

57 جازان

57 جدة

56 مكة المكرمة

43 بيش

36 المدينة المنورة

35 الحرجة

35 أبوعريش

35 سبت العلاية

34 الهفوف

33 ينبع

29 صامطة

26 الدمام

24 نجران

23 حائل

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22 بريدة

21 تثليث

20 العيدابي

20 الطائف

20 النماص

20 المبرز

19 حفر الباطن

18 بللسمر

17 عنيزة

17 أحد المسارحة

17 البشائر

16 خميس مشيط

15 الظهران

15 النعيرية

13 سراة عبيدة

13 القنفذة

12 بقيق

11 بيشة

11 الجبيل

11 بلجرشي

11 وادي الدواسر

10 أبها

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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