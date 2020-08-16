القيادة تهنئ الجابون وإندونيسيا بذكرى الاستقلال

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وأعرب الملك سلمان، في برقية بعثها باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة، لرئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
إلى ذلك هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس الجمهورية الجابونية علي بونجو أونديمبا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر ولي العهد، في برقية بعثها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة، لرئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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