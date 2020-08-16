إنشاء مركز ابتكار تقني لأبحاث المياه والزراعة

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وقع الاتفاقية نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس الفارس. ويسعى التعاون المشترك إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه، وإيجاد حلول لقطاع المياه، وتنمية المهارات البحثية وبناء القدرات الوطنية، وتبادل المعلومات والبيانات في مجالات المياه والدراسات المائية لتحقيق الكفاءة في الإدارة المستدامة لمصادر المياه، والاستفادة من خدمات وتجهيزات المعامل والمختبرات الوطنية، إضافة إلى ترشيد استخدام المياه في عمليات الري الزراعي، وتطوير تقنيات لمعالجة تحلية المياه وخفض تكلفة إنتاجها، وحماية مصادر المياه من التلوث، إضافة إلى تطوير تقنيات حصاد المياه من الهواء، ورصد التغيرات المناخية والتنبؤ بتأثيراتها على مصادر المياه.
وفي المجال الزراعي يهدف الطرفان إلى تطوير تقنيات البيوت المحمية الملائمة لظروف المملكة، وتطوير الزراعة المتكاملة والتنمية الريفية، وبناء منظومة القرى الذكية، والصناعات التحويلية للمخلفات الزراعية، وتطوير تقنيات الصحة النباتية ونموذج الحجر الزراعي الالكتروني، ومبيدات الأعشاب الرقمية، والمبيدات الحشرية متناهية الصغر.
وتهدف الاتفاقية إلى توطين إنتاج تقاوي المحاصيل الزراعية والأصول الوراثية المحلية للنباتات، وتطبيق طرق مبتكرة للري لتقليل فقد التبخر ورفع محتوى الرطوبة في التربة، إضافة إلى إجراء أبحاث التربة ومحسناتها، وإنتاج الأعلاف المركبة، والاستفادة من النباتات الرعوية كبدائل للأعلاف الخضراء، والتنبؤ بالآفات والأمراض العابرة للحدود.
الاتفاقية تشمل أبحاثا في:
- استدامة مصادر المياه لتقليل استنزاف المياه الجوفية في المملكة
- تطوير نماذج المحاكاة للمياه الجوفية
- تطوير نظم لإدارة مياه الأمطار والسيول
- كشف تسريبات نقل وتوزيع المياه
- استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض المختلفة
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