شكرا لقرائتكم خبر مركز الحوار الوطني يستعرض دور المملكة في العمل الإنساني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اثنينية الحوار بعنوان «السعودية والعمل الإنساني» تزامنا مع «اليوم العالمي للعمل الإنساني».

وتستضيف الاثنينة التي تقام اليوم المتخصصة بإدارة المنظمات غير الربحية والمهتمة بالعمل الإنساني الإغاثي شمس الصبي، ورئيس وقف شباب خير أمة للعمل التطوعي المهندس عثمان هاشم.

ويتناول اللقاء الذي سيديره عضو مفوضية برامج رسل السلام بالمملكة معاذ النجيفان، دور العمل الإنساني في تعزيز قيم المواطنة العالمية، وما هو اليوم العالمي للعمل الإنساني، إلى جانب استعراض العمل الإنساني في حج هذه السنة 2020 في ظل الأزمة الصحية العالمية، ودور الأعمال الإنسانية في ظل الأزمات العالمية والجوائح.

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كما يناقش العمل الإنساني وتعزيز منظومة القيم الاجتماعية والإنسانية، وكيف يمكن أن يسهم الجميع في العمل الإنساني.

ويأتي هذا اللقاء استمرارا لجهود المركز في الأعمال والأنشطة والفعاليات والقيام بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات وآثارها وكيفية إدارتها على المستويات كافة تحقيقا لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية.

يذكر أن «اثنينية الحوار» تعد إحدى المبادرات المستدامة التي يتبناها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وتنفذ بشكل أسبوعي، وهي عبارة عن منصة خصبة تفتح بابا لتناول مختلف القضايا، بما يسهم في تعزيز قيم الحوار والتلاحم الوطني.