ترقية 61 قاضيا بوزارة العدل

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وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أن الأمر الكريم يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.
وسأل المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.
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