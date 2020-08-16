السعودية | العثور على عبوة ناسفة جرفتها السيول من اليمن لجازان

شكرا لقرائتكم العثور على عبوة ناسفة جرفتها السيول من اليمن لجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان -جنوب غرب السعودية- العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة، تلقى الأحد، بلاغاً عن العثور على عبوة ناسفة صخرية بأحد الأودية جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى السعودية.

وأكد انه على الفور تم توجيه المختصين إلى الموقع وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ولم تسجل أي إصابات في المواقع.

إلى ذلك، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، الأحد، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

والسبت أعلن المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار المفخخة التي قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاقها من العاصمة صنعاء، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني.