شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شاب يقفز فوق حوت ويسبح معه في ينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأحد، قيام شاب بالسباحة في البحر فوق حوت بينبع. أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأحد، قيام شاب بالسباحة في البحر فوق حوت بينبع. وظهر في الفيديو قيام الشاب بالركوب على متن سفينة ثم قفز على الحوت وأمسك به ليسبح فوقه، حيث استمر الشاب في السباحة لمدة.

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