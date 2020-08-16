شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أبو طالب:«التعليم عن بُعد» لن يساوي نتائج التعليم الحضوري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الكاتب الصحفي حمود أبو طالب إن فترة الدراسة بالتعليم عن بُعد ستطول هذا العام، مطالبا وزارة التعليم بالاستماع لجميع وجهات النظر والآراء خلال الأسابيع السبعة الأولى.

وأضاف أبو طالب خلال مداخلة هاتفية عبر قناة العربية:" على وزارة التعليم أن تجهز نفسها لفترة أطول، وعلى المجتمع أن يستعد لفترة أطول في خيار التعليم عن بُعد ".

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وشدد أبو طالب:" لا بد أن نتحمل هذه الفترة الاستثنائية بكل المقاييس، داعيا وزارة التعليم لأن تكون الأسابيع الدراسية الثلاثة الأولى فترة مراقبة شديدة، وتقييم دقيق للغاية لكيفية العملية التعليمية.

ولفت إلى وجود تنسيق بين الوزارة والجهات المعنية لتجاوز إشكالية وجود أولياء الأمور العاملين والموظفين مع أبنائهم لتدريس أبنائهم، مؤكدا أن التعليم عن بُعد لن يكون مساويًا لنتائج التعليم الحضوري.