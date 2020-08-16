تعليم الرياض يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن مدير عام تعليم الرياض، عن اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ . أعلن مدير عام تعليم الرياض، عن اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ . وقال تعليم الرياض عبر حسابه الرسمي على موقع الاجتماعي " تويتر " : للاستعلام عن نتيجة الحركة للمعلمين والمعلمات من خلال نظام نور.

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