شكرا لمتابعة خبر عن المرور : استخدام الجوال أثناء القيادة يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، السائقين من استخدام الجوال أثناء القيادة. حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، السائقين من استخدام الجوال أثناء القيادة. وقالت المرور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : استخدام الجوال أثناء القيادة يفقدك التركيز ويعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر ويؤدي إلى الحوادث المرورية. وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت عن بدء الرصد الآلي لمخالفتي ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة،في منطقة الجوف.

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