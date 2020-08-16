شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السبر يوضح «أيهما أفضل للمسافر القصر أم الجمع» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح أستاذ الفقه المقارن الشيخ سعد بن عبدالله السبر أيهما أفضل للمسافر القصر أم الجمع. أوضح أستاذ الفقه المقارن الشيخ سعد بن عبدالله السبر أيهما أفضل للمسافر القصر أم الجمع. وأضاف السبر خلال حواره عبر برنامج يستفتونك المذاع عبر قناة الرسالة:" أن من جاز له القصر جاز له الجمع والفطر وفقا للقاعدة الفقهية ". وأشار السبر:" إذا نزل في البلد التي سافر لها فعليه أن يقصر ويجمع ولكن الأفضل يجب أن يحرص المسافر على صلاة الجماعة بالمسجد ".

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