شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تعتزم إصدار تنظيمات تمنع الحفر في الشوارع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تُصدر أمانة منطقة الرياض، تنظيمات جديدة لحفريات الطرق داخل المدينة مُلزمة لكافة الجهات الخاصة والحكومية، في شهر سبتمبر.
وصرّح أمين المنطقة فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بأن التنظيم الجديد يمنع أي جهة من الحفر في أي شارع لمدة ٥ سنوات بعد الانتهاء من أعمال السفلتة، إلا للحالات الضرورية، توحيدًا للجهود ومنعًا للهدر المالي وتعزيزًا للعمل التكاملي بين الجهات.
وأضاف: التحسين مستمر، ونأمل أن يكون للتنظيمات الصادرة دور إيجابي في تحسين البيئة العمرانية في الرياض؟
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