أمير حائل يستقبل المريدي والسمحان بعد تنازلهما عن حق القصاص

استقبل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم كلًا من المواطن وليد بن عقيل المريدي الأسلمي المتنازل عن حق القصاء في قاتل شقيقه سامي بن عقيل المريدي، والمواطن فهد بن عيد السمحان الشمري المتنازل عن حقه في القصاص من قاتل ابنه ناصر بن فهد السمحان.

ونوه أمير منطقة حائل بفضيلة التسامح والعفو عند المقدرة، مشيدًا بمبادرتهما بالعفو لوجه الله والتنازل عن حق القصاص، مؤكدًا حرص ولاة الأمر، على حقوق أبنائهم وكذلك على تحفيز المبادرين بالتنازل وتشجيعهم لنيل الأجر المضاعف من المولى القدير وإشاعة روح التسامح والإخاء.

من جهتهما أعرب المواطنان الأسلمي والشمري عن شكرهما لأمير منطقة حائل ونائبه على الرعاية الكريمة والاهتمام المستمر لأبنائهم بالمنطقة، سائلين الله بأن يتقبل منهما هذا العمل وأن يديم على هذا الوطن وقيادته الأمن والأمان.