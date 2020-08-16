جدة والرياض ومكة المكرمة في مقدمة حالات التعافي الجديدة من كورونا

تصدرت مدينة جدة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 556 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 266,953 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا.

وجاءت الرياض في المرتبة الثانية مسجلة 245 حالة شفاء، وحلت مكة المكرمة في المرتبة الثالثة مسجلة 102 حالة شفاء كما تم تعافي (100 في الهفوف، 83 في الدمام، 81 في المدينة المنورة، 76 في المبرز، 66 في الطائف، 50 في خميس مشيط، 49 في نجران، 40 في بريدة، 40 في حفر الباطن، 34 في الليث، 33 في وادي الدواسر، 32 في حائل، 32 في الخرج، 31 في عنيزة، 30 في الخبر، 30 في ينبع).

وتم تعافي (29 في أبها، 27 في جازان، 26 في تبوك، 26 في سراة عبيدة، 23 في بيش، 23 في بللسمر، 19 في القطيف، 18 في الظهران، 16 في الجبيل، 16 في سبت العلاية، 15 في تثليث، 14 في سكاكا، 14 في النماص، 13 في حريملاء، 13 في المجاردة، 13 في السليل، 12 في شرورة، 12 ي المذنب، 11 في بارق، 11 في بيشة، 11 في رنية، 11 في المظيلف).

في حين تعافى (10 في خليص، 10 في الرس، 10 في صفوى، 9 في تبالة 9 في الكامل 9 في ظهران الجنوب 9 في القنفذة 9 في العلا 9 في رفحا 8 في العيدابي 8 في عرعر 8 في الدوادمي 8 في الزلفي 8 في البدائع 8 في العيون 8 في حوطة بني تميم 7 في بقيق 7 في صبيا 7 في الدرعية 6 في الحرجة 6 في عفيف 6 في رابغ 6 في عيون الجواء 6 في رياض الخبراء 6 في راس تنورة).

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بينما تعافى (5 في أحد رفيدة 5 في الأرطاوية 5 في مهد الذهب 5 في الخفجي 5 في قرية العليا 5 في الجفر 4 في الشنان 4 في الباحة 4 في الخرمة 4 في البجادية 4 في القيصومة 4 في ضرما 4 في أحد المسارحة 4 في العويقيلة 4 في المزاحمية 4 في تمير 4 في البكيرية 4 في ثريبان 3 في الرين 3 في الرويضة 3 في أبو عريش 3 في مليجة 3 في خيبر 3 في الوجه 3 في تيماء 3 في شقراء 3 في النعيرية 3 في وادي الفرع 3 في السحن).

فيما تعافى (2 في الأسياح 2 في الموسم 2 في خباش 2 في رفائع الجمش 2 في ثول 2 في عريعرة 2 في النبهانية 2في البرك 2في الدرب 2في محايل 2 في المندق 2 في قيا 2 في الشملي 2 في ضرية 2 في الحناكية 2 في صامطة 2 في تربة 2 في أملج 2 في فيفا 2 في الريث 2 في رجال المع 2 في أضم 2 في الحمنة 2 في ساجر 2 في البشائر).

وأخيرًا تم تسجيل تعافي (1 في بطحاء 1 في الطوال 1 في بدر الجنوب 1 في القوارة 1 في تنومة 1 في عقلة الصقور 1 في حوطة سدير 1 في المجمعة 1 في حبونا 1 في طريف 1 في القحمة 1 في نمرة 1 في الغزاله 1في يدمة 1 في القوز 1 في قلوة 1 في ثادق 1في الحريق 1 في بلجرشي 1 في ضبا 1 في القويعية 1 في العيص 1 في سلوى 1 في مركز حدود الحديثة 1 في القرى).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 298,542 حالة منذ بداية الجائحة.

وأوضحت وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات فيروس كورونا أنه تم تسجيل 2466 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 266,953 حالة، كما تم تسجيل 39 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3,408 حالة.