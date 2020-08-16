في أول يوم عودة للهيئة الإدارية.. أولياء الأمور يتسلمون الكتب الدراسية

بدأت وزارة التعليم في تسليم الكتب الدراسية لأولياء أمور الطلاب في جميع مناطق المملكة مع عودة الهيئة الإدارية.

وذكرت الوزارة عبر حسابها بموقع –تويتر- أن أولياء الأمور حرصوا على الحضور مع أبنائهم لاستلام كتبهم الدراسية في أول يوم من عودة الهيئة الإدارية.

وأوضحت الوزارة، أن هذا يعكس العودة الجادة للمدارس، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.