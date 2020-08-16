مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية..
بدأت وزارة التعليم في تسليم الكتب الدراسية لأولياء أمور الطلاب في جميع مناطق المملكة مع عودة الهيئة الإدارية.
وذكرت الوزارة عبر حسابها بموقع –تويتر- أن أولياء الأمور حرصوا على الحضور مع أبنائهم لاستلام كتبهم الدراسية في أول يوم من عودة الهيئة الإدارية.
وأوضحت الوزارة، أن هذا يعكس العودة الجادة للمدارس، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول يوم عودة للهيئة الإدارية.. أولياء الأمور يتسلمون الكتب الدراسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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