مدني جازان يحذر من التقلبات الجوية.. ويطالب بعدم البقاء في بطون الأودية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، وذلك للتوقعات والتنبيهات الجوية المتقدمة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان ومحافظاتها تستمر حتى مساء اليوم الأحد، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تتسبب في أتربة مثارة على المنطقة الساحلية مع تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة في أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة و تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

وأكد الغامدي، على أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ودعت إلى الاطلاع على ما يبثّ من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني ، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.