أكد أن هناك سلة من التطعيمات وصلت للمراحل الثلاثة
كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني بن عبد العزيز جوخدار، عن أن المملكة العربية السعودية عضو مؤسس في تحالف دولي يهدف للخروج بأدوات تساعد على مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح، أن المملكة ستكون من أول الدول التي ستحصل على اللقاحات في حال التأكد من كونه آمنا للاستخدام، مبينًا أن هناك سلة من التطعيمات وصلت للمراحل الثلاثة. جاء ذلك خلال لقائه مع فضائية الإخبارية عبر سكايب، اليوم الأحد.
وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 298.542 حالة منذ بداية الجائحة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «جوخدار»: المملكة من أولى الدول التي ستحصل على لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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