«الصحة» عن إصابات كورونا: الرياض وجازان في الصدارة.. وهذه المناطق الأقل تضررًا

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات اليوم الأحد 1227 إصابة.

وجاءت الرياض في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 62 إصابة جديدة، وحلّت جازان في المرتبة الثانية بـ57 حالة، كما تم تسجيل «57 في جدة 56 في مكة المكرمة 43 في بيش 36 في المدينة المنورة 35 في الحرجة 35 في أبو عريش 35 في سبت العلاية 34 في الهفوف 33 في ينبع 29 في صامطة 26 في الدمام 24 في نجران 23 في حائل 22 في بريدة 21 في تثليث 20 في العيدابي 20 في الطائف 20 في النماص 20 في المبرز 19 في حفر الباطن 18 في بللسمر 17 في عنيزة 17 في أحد المسارحة 17 في البشائر 16 في خميس مشيط 15 في الظهران 15 في النعيرية».

وتم تسجيل «13 في سراة عبيدة 13 في القنفذة 12 في بقيق 11 في بيشة 11 في الجبيل 11 في بلجرشي 11 في وادي الدواسر 10 في أبها 9 في بدر الجنوب 9 في الرس 9 في صبيا 9 في العقيق 9 في البكيرية 9 في المظيلف 9 في الريث 8 في قلوة 7 في الخبر 7 في المخواة 7 في عيون الجواء 7 في القوز 6 في عرعر 6 في الدوادمي 6 في القطيف 6 في تبالة 6 في الغزالة 6 في رياض الخبراء 6 في القرى».

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كما تم تسجيل «5 في الأسياح 5 في عريعرة 5 في النبهانية 5 في ضرية 5 في ثريبان 5 في رأس تنورة 4 في القوارة 4 في مليجة 4 في القريات 4 في الشملي 4 في الحناكية 4 في العويقيلة 4 في خيبر 4 في ظهران الجنوب 4 في العيص 4 في فيفا 3 في خليص 3 في الدرب 3 في المجمعة 3 في الكامل 3 في مهد الذهب 3 في حوطة بني تميم 3 في أملج 3 في ضبا 3 في رفحاء 3 في المذنب 3 في مركز حدود الحديثة 3 في الحجرة 3 في رجال ألمع 3 في الفرشة 3 في الجفر».

في حين تم تسجيل «2 في أحد رفيدة 2 في تبوك 2 في القيصومة 2 في الأرطاوية 2 في تيماء 2 في بقعاء 2 في الخفجي 2 في الصفيري 2 في قرية العليا، و1 في الموسم 1 في الطوال 1 في الدائر 1 في بارق 1 في الشنان 1 في سكاكا 1 في الزلفي 1 في نمرة 1 في رنية 1 في قيا 1 في الخرمة 1 في قصيباء 1 في ضرما 1 في الليث 1 في تربة 1 في العلا 1 في ليلى 1 في الخرج 1 في وادي الفرع».

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 298.542 حالة منذ بداية الجائحة. وأوضحت وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات فيروس كورونا أنه تم تسجيل 2466 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 266.953 حالة، كما تم تسجيل 39 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3.408 حالات.