«الموارد البشرية» تدعو جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم.. إليك الخطوات

حثّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى المسارعة بتحديث بياناتهم.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أن نحو 34.6 % فقط من مستفيدي الضمان الاجتماعي فقط من قاموا بتحديث بياناتهم.

«طريقة تحديث بيانات المستفيدين»

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق حملة تستهدف مستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي ليسارعوا إلى تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ودون الحاجة لزيارة الفروع.

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات تحديث بيانات مستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد عبر الرابط التالي «من هنا»

- اختر الملف الشخصي

- اختر تحديث البيانات

- راجع البيانات وفق المستجدات مثل محل الإقامة وعنوان السكن ورقم الجوال وتفاصيل الحالة الاجتماعية.

- اضغط إرسال الطلب

«تحسين مستوى جودة الخدمات»

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن هذه الحملة تأتي في سياق سعي الوزارة الدائم لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الضمان الاجتماعي، وتطوير آليات دعمها للمستفيدين.

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وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أن هذه الحملة تستهدف ضمان وصول ذلك الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة، وتسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين عبر قنوات جديدة وتقنيات تيسر من تدفق المخصصات المالية الموجّهة لهم.

وستساهم الحملة بشكل مباشر في نجاح عدد من برامجها ومبادرتها التي تهدف إلى التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على المستفيدين من خدماتها، وتدعو الوزارة مستفيديها كافة إلى سرعة تحديث بياناتهم عبر بوابتها الإلكترونية، لضمان استفادتهم من خدماتها بحسب الاحتياج الفعلي ومدى انطباق الشروط عليهم.

«خدمات التمكين لمستفيد الضمان»

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة تويتر، عن خدمات التمكين التي تقدم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتتمثل في:

- الإرشاد والبرامج المساعدة للتمكين

- التدريب والتأهيل لبرامج التوظيف من خلال الشركاء

- ملتقيات التمويل للأسر المنتجة مع الجهات المانحة

- ملتقيات التمكين في جميع مناطق المملكة

- ورش تثقيفية وتوعوية

وتواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توعية مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر حملة «حدثت بياناتك.. ضمانك أمانك».

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