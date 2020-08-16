بالرابط والخطوات.. كل ما تريد معرفته عن منصة «مدرستي» للتعليم عن بُعد

أطلقت وزارة التعليم منصة «مدرستي» للتعليم عن بعد، والتي أعلن عنها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في كلمته بشأن آلية بداية العام الدراسي الجديد، والتي أكد خلالها استئناف الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام لمدة 7 أسابيع، مشيرةً إلى إطلاق منصة مدرستي التي يتم الدخول عليها من خلال نظام نور.

التعليم عن بعد

وأكدت وزارة التعليم، ضرورة توفير التعليمات والأدلة الاسترشادية التي تساعد الطلاب وأولياء الأمور على فهم جميع ما يتعلق بالتلقي والاستفادة من خدمة التعليم عن بُعد، وأن يتم توزيع تلك التعليمات والأدلة الاسترشادية على الطلاب والطالبات مع الكتب المدرسية، وسيتم توفيرها بشكل إلكتروني على موقع الوزارة ومنصاتها.

وحثت وزارة التعليم، إدارات التعليم تولي توجيه ومتابعة المدارس لتوزيع الكتب الدراسية من خلال التواصل بين المدرسة والطلبة وأولياء أمورهم، ووفق آلية تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكشف المركز الوطني للتدريب المهني التعليمي، عن مواصلة تدريب الهيئة التعليمية عن بُعد خلال فترة العودة للمدرسة على برامج وأدوات التعليم عن بُعد، وإستراتيجيات ووسائل التواصل الفعّال مع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وفق خطة تدريب يُعلن عنها، وتكون الدراسة لمرحلة رياض الأطفال عن بُعد من خلال تطبيق الروضة الافتراضية.

منصة مدرستي

وتتضمن منصة مدرستي الإلكترونية، أدوات مختلفة لتسهيل عملية التعلم، كما تستخدم «مدرستي» تقنية الواقع المعزز مزودة بمقاطع فيديو لعملية الشرح التفصيلي، إضافة إلى عرض المواد برسومات توضيحية ثلاثية الأبعاد، ويمكن الدخول لمنصة مدرستي.

وأتاحت وزارة التعليم رابطًا خاصًا بمنصة مدرستي الجديدة (من هنا)، والتي وضعت عليها كل الكتب الدراسية التي سوف يحتاج إليها الطلاب في كل الصفوف؛ حيث تحرص الوزارة على سير العملية التعليمية بصورة طبيعية حال عودة الدراسة مع استمرار تعليقها بالمدارس والجامعات لذلك عملت على تفعيل المنصة التعليمية لممارسة التعليم عن بعد كما تشرف الوزارة على وصول الكتب والمناهج الدراسية إلى جميع الطلبة والطالبات حال عودة المدارس مرة أخرى.

وبشأن عملية التسجيل، خصصت المنصة خانات محددة لولي الأمر والطالب والمدرس، وهي

نفس الحسابات التابعة لنظام «نور».

ويمكن تسجيل الدخول على منصة «مدرستي» لمتابعة الدراسة خلال العام الدراسي الجديد من خلال الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور التابع لنظام نور.

Advertisements

التسجيل في نظام نور من خلال إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم.

- اختيار نظام نور من أيقونة «الخدمات الإلكترونية».

- قم بإدخال البيانات من اسم المستخدم وكلمة المرور.

- اكتب رمز التحقق الذي يظهر مختلفًا في كل مرة يتم فيها دخول الموقع.

منصة مدرستي للتعليم عن بعد

كما تُخصص إدارة المدرسة يومًا واحدًا على الأقل في الأسبوع لحضور الطلاب والطالبات أو أولياء أمورهم الذين لا يستطيعون الدخول على المنصة لمتابعة التكليفات والتقييمات واللقاء بالهيئة التعليمية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتتم الاستفادة من البث لقنوات عين الفضائية على فترات متكررة خلال اليوم لتغطية جميع الظروف والمراحل الدراسية؛ حيث سيكون لكل صف دراسي قناة خاصة به، إضافة لما تتم أرشفته على قنوات اليوتيوب، بما يضمن وصول المعرفة للطلاب والطالبات، ويحقق أعلى معدلات تعلّم ممكنة.

ويتم أيضًا الاعتماد في عمليات التعليم والتعلّم على منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، كما يمكن للمدارس الأهلية والعالمية الاستفادة من منصة «مدرستي»، بالإضافة إلى إمكانية توفير تلك المدارس للأدوات الخاصة بها للدراسة عن بُعد.

اقرأ أيضًا :

عبر نظام نور.. هكذا يمكن للطلاب التسجيل على منصة «مدرستي»

اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالدوادمي.. والنتيجة عبر نظام نور