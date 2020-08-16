لإنفاذ الحقوق وتعزيز احترامها.. توقيع برنامج عمل مشترك بين «الملكية الفكرية» و«الإعلام»

وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية برنامج عمل مشترك مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم الأحد، وذلك استمرارًا لجهود المملكة في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز احترامها، وأيضًا تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما يهدف البرنامج إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الطرفين في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة، بموجب الصلاحيات والاختصاصات لكل منهما وبما لا يؤثر تنظيميًا على الاختصاص الأصيل الممنوح للطرفين، إضافة إلى توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وتبادل البيانات بين الطرفين والتدريب فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

يُشار، إلى أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية قامت بعدد من الحملات التفتيشية على مستوى مناطق المملكة للحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية، استهدفت محال الأجهزة الالكترونية والبرامج الحاسوبية والمواقع الالكترونية ومحال التسجيلات المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين لدعم تلك الجهود لاحترام حقوق الملكية الفكرية وذلك من خلال التواصل عبر قنواتها الرسمية، الرقم المباشر لخدمة العملاء (920021421) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمساهمة بالإبلاغ مباشرة على كل من يقوم بعمل يخالف أنظمة وحماية حقوق الملكية الفكرية واحترامها في المملكة العربية السعودية.