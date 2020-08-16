بالفيديو.. «الصحة» تكشف سبب استقرار حالات كورونا بعد عيد الأضحى

أوضح وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني بن عبد العزيز جوخدار، أن انخفاض واستقرار أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة في الفترة الماضية يرجع للالتزام بالاشتراطات الصحية سواء في الأماكن العامة أو الخاصة والتجمعات البشرية القليلة، وكذلك الالتزام بلبس الكمامة من قبل المواطنين وهذا ما نلاحظه في المدن الكبيرة بالمولات والشوارع.

وشدد، على ضرورة استمرار الالتزام، مشيرًا إلى أنه يخشى من أن استقرار الوضع يصل بالجميع لمرحلة الاطمئنان الكلي وبالتالي ينزعون الكمامات ويخرجون للشوارع المولات ويتخلون عن الاحترازات وهو ما قد يؤدي لمخاطر عودة ارتفاع الحالات، جاء ذلك في لقائه مع فضائية الإخبارية عبر سكايب، اليوم الأحد.

وعن فترة عيد الأضحى، كشف جوخدار، عن أن العادة جرت على الاجتماعات الأسرية والعائلية، وقد تلاحظ استقرار أو ارتفاع بسيط في الفترة الحالية مقارنة بالانخفاض السريع الذي شهده الشهر الماضي من 4 آلاف إصابة فأكثر إلى 1500 في غضون 3 إلى 4 أسابيع، لافتًا إلى أنه يوجد استقرار حاليًا وسببه أن بعد العيد متوقع أن يكون هناك اختلاط مجتمعي عالٍ جدا وبالتالي تستقر الحالات، ونطمح ألا تكون هناك زيادة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 298.542 حالة منذ بداية الجائحة.

Advertisements

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. متحدث الصحة: جائحة كورونا مستمرة رغم انخفاض حالات الإصابات

بالفيديو.. متحدث الصحة: المنحنى الوبائي مرّ بمرحلة استقرار لكن احذروا التهاون والتساهُل

بالفيديو.. الصحة توضح حقيقة وجود علاقة بين فصيلة الدم وشدة مضاعفات كورونا