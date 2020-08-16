تدقيق الدعاوى ينجز 35 ألف طلب خلال شهر

أوضحت وزارة العدل أن مركز تدقيق الدعاوى أنجز 35477 طلبا، وذلك عبر 35 محكمة تم تدقيق طلباتها من قبل المركز. وسجلت هذه الإحصائية منذ بداية الشهر الحالي حتى نهاية الأسبوع الماضي.

أعداد الطلبات

كانت الدوائر الإنهائية هي الأكثر في عدد الطلبات إذ بلغ عددها 13785 طلبا وتوزعت ما بين 55 % طلبا محال من المحكمة بينما بلغت نسبة الطلبات المعاد للمستفيدين 45%، بينما سجلت المحكمة العامة عدد الطلبات منها لمركز تدقيق الدعاوي 11130 طلبا، وتمثلت المحالة من المحاكم 18 %، بينما كان نسبة المعاد للمستفيدين 82 %، وفيما يخص المحاكم التجارية بلغ عدد الطلبات المرسلة لمركز الدقيق 2399 طلبا، وبلغ نسبة المحالة المحكمة 9 %، وبلغ نسبة المعاد للمستفيدين 91 %.

وبلغ عدد الطلبات من المحكمة العمالية 335 طلبا، بينما بلغت نسبة المحالة من المحكمة

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100 %، وبينما بلغت الطلبات من الأحوال الشخصية 7828 طلبا، وبلغت نسبة المحالة للمحكمة 22 %، وبلغت نسبة المعاد للمستفيد 78 %.

عمليات محاكم التنفيذ

سجلت محاكم التنفيذ عددا من العمليات التي نفذتها وبلغ عددها 286121 عملية، وكانت طلبات التنفيذ التي رفعها المستفيدون من منازلهم بلغ عددها 175868 طلبا، وفيما يخص إجمالي عدد المستفيدين من خدمة ناجز خلال الفترة الماضية المذكورة بلغ عدد المستفيدين 2,6 مليون مستفيد.